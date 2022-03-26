بيل للصحافة الإسبانية: بعض الناس ينتحرون بسبب قصصكم الخبيثة!

قام جاريث بيل جناح ريال مدريد، بتوجيه هجوم شديد اللهجة على صحيفة "ماركا" الإسبانية، ووصف تعامل وسائل الإعلام معه بالمزعج.

تم وصف بيل بأنه "طفيلي" من قبل الصحيفة الإسبانية الأسبوع الماضي، كما تعرض لاتهام بامتصاص أموال ريال مدريد طوال فترته مع النادي.

ويأتي ذلك على الرغم من مساعدة الفريق في الفوز بـ14 لقبًا بما في ذلك أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا خلال تسع سنوات.

ووصلت الاتهامات كذلك بتهربه من الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد الماضي بادعاء الإصابة، بسبب انضمامه بشكل فوري لمعسكر ويلز بعد المباراة، ليقود بلاده للفوز على النمسا بتسجيل هدفين رائعين بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف بتصفيات كأس العالم.

وكتب بيل في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر":"في الوقت الذي ينتحر فيه بعض الناس بسبب قسوة وسائل الإعلام، أريد أن أعرف من يحاسب هؤلاء الصحفيين والمنافذ الإخبارية على المقالات التي يتم نشرها؟".

وأضاف:"لحسن الحظ وبحكم خبرتي، أنا الآن أتمتع بجلد سميك خلال الفترة التي قضيتها في دائرة الضوء وأعرف كيف أتعامل مع هذه الأمور، ولكن هذا لا يعني أن هذه المقالات لا تسبب ضررًا للأشخاص الذين يرون مثل هذه القصص الخبيثة والمزعجة تظهر في حقهم، كما أنني شاهدت الخسائر التي يمكن أن تلحقها وسائل الإعلام بصحة الناس العقلية والجسدية".

واستكمل:"تتوقع وسائل الإعلام مستويات خارقة من الرياضيين المحترفين، وهم أول من يقومون بالاحتفال معهم في الأوقات السعيدة، ولكن عندما تسير الأمور في الاتجاه المعاكس لا يظهرون ذرة من التعاطف تجاه الخطأ البشري، ويقومون بتمزيقهم وتشجيع ظهور الإحباط والغضب لدى معجبيهم".

وأنهى بيل حديثه:"الضغوط اليومية على الرياضيين هائلة، ومن الواضح جدًا كيف يمكن أن تؤثر وسائل الإعلام بشكل سلبي على أي رياضي وتجعله شخص متوتر وعلى حافة فقدان صوابه أمام الجميع".

يذكر أن صاحب الـ32 سنة يدخل في الأشهر الأخيرة من عقده مع ريال مدريد، حيث من المقرر أن يصبح لاعبًا حرًا في يونيو المقبل.

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