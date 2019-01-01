بيل: كرة القدم حولتني إلى "روبوت"!

الويلزي ينتقد طريقة المعيشة في ظل كونه لاعب كرة قدم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جاريث بيل جناح ريال مدريد اعتقاده بأن بيئة لاعب كرة القدم تحوله إلى إنسان آلي في اعتقاده بشكل أو بآخر.

وقال بيل لبي تي سبورت:"بالتأكيد كرياضي محترف وخصوصاً في بيئة جماعية لفريق، أنت لا تختار جدولك مثل لاعب الجولف أو التنس".

وأضاف:"نحن أشبه بالروبوت نوعاً ما. يتم إخبارنا أين ومتى نتواجد، متى نأكل ومتى نذهب للمدرب، أنت تخسر حياتك بشكل أو بآخر، حين يتم إخبارك ماذا تفعل طوال الوقت".

وأوضح:"لا يحق لك اختيار ما تريد فعله والوقت الذي تريد فعل الشيء فيه، لذلك يمكنني أن أتفهم تلك الأحاديث".

وتابع:"ولكن على الطرف الآخر، أعتقد أن المسيرة في كرة القدم قصيرة للغاية لذلك يجب عليك التضحية من وقت لآخر".

يذكر أن بيل مر بموسم سيئ للغاية، حيث سجل 14 هدفاً في 42 مباراة حين كان يفترض به أن يكون أحد معوضي كريستيانو رونالدو.