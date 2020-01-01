بيل في توتنهام .. نحو العودة إلى المجد أم التفرغ للجولف؟

مهمة صعبة أمام الجناح الويلزي

يستعد الويلزي جاريث بيل، للعودة مرة أخرى لبيته السابق توتنهام، بعد سنوات من المعاناة في ريال مدريد بالدوري الإسباني.

بيل جاء إلى ريال في صفقة قياسية، وصلت إلى 101 مليون يورو، وسط توقعات كبيرة جداً، لكن الأمر تحول إلى كابوس حقيقي.

عدد كبير من الإصابات، وتوتر في علاقته مع زين الدين زيدان، وخصومة مع جماهير ريال بسبب تركيزه على لعبة الجولف أكثر من تدريبات الفريق، جميعها أسباب، جعلت الرحيل هو السبيل الأفضل لصاحب الـ31 سنة.

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اللاعب يعود لتوتنهام في صفقة إعارة بدون دفع قيمة مالية، ولكن النادي اللندني سيتحمل 20.82 مليون يورو من راتبه.

السؤال الآن، هل يعود بيل للقمة من جديد؟ أم يواصل السقوط في لندن؟

مسيرة مبهرة

بيل انتقل إلى توتنهام في 2007 من ساوثامبتون مقابل 14.70 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأهم في الفريق اللندني، رغم لعبه كظهير أيسر في بداية مسيرته.

الويلزي جذب الأنظار بقدراته الهجومية المميزة، وسرعته الفائقة، ليتم تحويله إلى اللعب في عدة مراكز مثل الجناح ولاعب الوسط وأحياناً كصانع ألعاب.

المركز الأفضل لبيل مع توتنهام، كان لاعب الوسط الأيسر، في خطة 4/2/3/1، وهو المكان الذي سجل منه الهاتريك الشهير ضد إنتر في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر 2010.

الجناح المخضرم سجل 44 هدفاً وصنع 36 في 127 مباراة لعبها بهذا المركز، الذي يميل بشكل كبير للجناح الأيسر ولكن ببعض الأدوار الدفاعية.

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وأما في مركز الظهير الأيسر فقد لعب 41 مباراة وسجل مرة واحدة، 10 مباريات في مركز المهاجم الثاني وسجل 6 أهداف بقميص الفريق اللندني، وهدفين في 6 مباريات كجناح أيسر صريح.

دوره مع توتنهام

بيل يعود إلى بيته القديم بشكل مختلف تماماً، بمركز لم يشارك فيه إلا في مباراة واحدة فقط مع توتنهام قبل رحيله، وهو مركز الجناح الأيمن.

البعض يتهم الويلزي، أنه لم يعد يمتلك المرونة الكافية، من أجل إجادة اللعب في هذا المركز، الذي يحتاج لسرعة وخفة حركة في المراوغات والمرور من الخصم.

الخيار الأقرب أمام المدرب جوزيه مورينيو، هو الدفع به بهذا المكان، نظراً لحاجة الفريق للتدعيم بجوار سون هيونج مين وهاري كين.

وفي حالة فشل بيل في هذا المركز لعدم امتلاكه المرونة الكافية لاستخدام قدمه اليسرى والاختراق من العمق أمام فرق الدوري الإنجليزي، قد يلجأ مورينيو لنقله إلى الجناح الأيسر المركز المفضل له مع توتنهام قبل الرحيل.

توتنهام يمتلك ميزة بتواجد سون الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز في الثلث الأخير، مما يعني عدم وجود مشكلة في تبادل الأدوار بينه وبيل.

شروط النجاح

الأمر يتوقف بصورة كبيرة على رغبة اللاعب نفسه في رد اعتباره، بعد سلسلة من الهجوم والاتهامات باللامبالاة في ريال مدريد، وعدم وجود الحافز لديه لتقديم المزيد.

بيل عانى من مشاكل واضحة في التأقلم مع ريال، حيث ظهر منعزلاً عن باقي اللاعبين بالنادي الإسباني، ربما لعامل اللغة والثقافة أو بسبب بعض العوامل الأخرى.

اختيار العودة لتوتنهام، المكان الذي تألق فيه وأصبح من خلاله ضمن صفوة اللاعبين في العالم، هو القرار الأنسب للويلزي، لو أراد استعادة بريقه من جديد.

لعنة الإصابات كذلك يجب أن تبتعد عنه، ووقتها سيصبح إضافة قوية لتوتنهام، الذي يحتاج بكل تأكيد للاعب بقدراته لمساعدة هاري كين على تحمل الأعباء الهجومية.

الفشل في توتنهام ربما يكون الفصل الأخير في مسيرته الكروية بين الكبار، لذلك المهمة مصيرية للجناح الويلزي، فهل ينجح فيها أم يتفرغ لممارسة الجولف مثلما فعل في مدريد؟