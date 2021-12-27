بيل في المقدمة .. ريال مدريد يعرض ستة لاعبين للبيع

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تخطط للتخلص من ستة من نجوم الفريق على رأسهم الويلزي، جاريث بيل.

جاريث بيل لم يشارك مع ريال مدريد منذ أغسطس، ولا يُتوقع أن يمدد عقده البالغ 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع والذي ينتهي بنهاية الموسم.

الجناح الويلزي فقد مكانه الأساسي في برنابيو منذ موسم 2018-2019، حيث ظهر ثلاث مرات فقط هذا الموسم بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في توتنهام.

بماذا أفادت التقارير الصحفية؟



صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن ريال مدريد قد يعرض 6 من نجومه للبيع الصيف المقبل، ويتصدر القائمة الثنائي الويلزي جاريث بيل والإسباني إيسكو.

إيسكو هو الآخر يعانى في ريال مدريد منذ أن وصل أنشيلوتي، حيث شارك في 7 مبارايات فقط هذا الموسم بالإضافة إلى أن عقده سيبنهي في يونيو 2022.

فيما تواجد لوكا يوفيتش، والظهير البرازيلي المخضرم مارسيلو، وإيدين هازارد وماريانو دياز.

هل بيل سيعتزل بعد هذا الموسم؟

كانت قد خرجت شائعات تفيد أن بيل سيعلق حذائه بعد انتهاء هذا الموسم، ليعلق الويلزي بعد ذلك إلى صحيفة "ميرور"، حيث قال: "بالنسبة لي كان من الأفضل عدم قول أي شيء والتركيز على الوظيفة التي أقوم بها".

وأضاف: "لم أخطط للاعتزال أبدًا، كما قلت من قبل، أردت فقط التركيز على اليورو ولم أرغب في شرح الأمر، لم أشعر أنني بحاجة لتوضيح ذلك، ما زلت لا أشعر أنني بحاجة إلى ذلك".الجدير بالذكر أنّ بيل كان قد أعير لفريقه السابق توتنهام الموسم الماضي بعدما ساءت علاقته بإدارة وجماهير ريال مدريد.





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