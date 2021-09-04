بيل عن العنصرية: سنغادر الملعب بسببها وامنعوا تلك الدول من كرة القدم!

تصريحات شرسة من النجم الويلزي..

خرج جاريث بيل بتصريحات نارية ضد دول شرق أوروبا، وطالب بضرورة إيقافها عن المنافسة في مختلف بطولات كرة القدم بسبب قيام جماهيرها بالعنصرية بمختلف أشكالها.

منتخب إنجلترا كان آخر المتعرضين إلى العنصرية خلال مباراتهم أمام المجر في ملعب بوشكاش آرينا، والتي انتهت بفوز ساحق للإنجليز برباعية نظيفة.

وبالنسبة لجاريث بيل، فإن الاتحاد الأوروبي وكذلك الفيفا عليهم التدخل بطريقة صارمة، وإلا فإن العديد من اللاعبين قد يقوموا بالخروج من أرض الملعب احتجاجًا على ما يحدث.

ماذا سيفعل جاريث بيل إذا تعرض للعنصرية؟

وفي حديثه قبل مباراة روسيا البيضاء وويلز، قال بيل "إذا لم يتم تسوية الأمور، فسيحدث ذلك (خروج اللاعبين من الملعب)".

كما أضاف "إذا شعرنا أننا لم نحصل على الحماية وأن الهيئات الإدارية تعاملنا بالطريقة الصحيحة، ووجدنا أن الوحيدة للحصول على أفضل استجابة هي الخروج، فسأكون مؤيدًا لها تمامًا".

وواصل "تصفيات كأس العالم مهمة، ولكن هذه الأمور أهم من كرة القدم، سنجري مناقشة ونتفق على ما سنفعله وذلك لأننا فريق يلتزم جماعيًا وإذا حدث أي ضرر لأي شخص سنتخذ القرار الصحيح".

ما هي أفكار بيل لمواجهة العنصرية؟

وبالنسبة لنجم ريال مدريد فالحل الأمثل هو ردع الدول التي تقوم جماهيرها بهذه الأفعال، فقال "أسهل شيء هو أن تقوم بحظر دخول الجماهير إلى المدرجات".

وتابع "إذا استمروا في فعل ذلك بشكل متكرر، وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل، فيجب عليك أن تمنع الدولة نفسها من المشاركة في المسابقات".

وأتم "إذا قامت الدول بالسماح بهذه الأمور الفظيعة فربما يكون أفضل شيء هو التخلص منها، ومن هنا نأمل أن يتعلموا الدرس".

ماذا حدث في مباراة إنجلترا والمجر؟

رحيم ستيرلينج كان الضحية الأكبر للعنصرية خلال مباراة إنجلترا والمجر، حيث أقدمت الجماهير في المدرجات على الهجوم عليه بكل صورة غير مقبولة تقريبًا.

هذا إلى جانب ما واجهه الشاب جودي بيلنجهام هو الآخر وتسبب في خروجه بتصريحات غاضبة مطالبًا فيها بتعرض المجر لعقوبات قاسية ردًا على ما فعلوه.

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