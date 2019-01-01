ريال مدريد يجد مخرجًا معقدًا لبيل

هل يرحل بيل عن ريال مدريد؟

وجد نادي ريال مدريد مخرجًا لإبعاد جاريث بيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري بعد محاولة توتنهام الحصول على خدماته.

رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، سافر لبعثة الملكي في مونتريال الكندية لإقناع بيل بالرحيل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ نادي توتنهام الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 50-60 مليون يورو للحصول على هداف منتخب ويلز.

وأشارت إلى أنّ إدارة الملكي لا تمانع بيع اللاعب مقابل هذا المبلغ إلا أنّ راتبه يقف عائقًا أمام إتمام الصفقة، إذ يحصل اللاعب على 17 مليون يورو سنويًا والسبيريز لن يستطيع دفع سوى النصف.

عندما تحاول تقليد الهولندي روبن😎😎

pic.twitter.com/cfOVNSCvo4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني للبلانكوس، قد أخبر الإدارة بضرورة التخلي عن بيل لكونه خارج حساباته ولتوفير الراتب.

وقد يتجه البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا إلى فسخ عقده مع بيل حال فشل في بيعه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب صاحب الـ 30 عامًا مع وصيف التشامبيونزليج بين 2007 حتى 2013 وتألق بصورة واضحة مع الكتيبة اللندنية.