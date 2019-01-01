بيل حاضر وخاميس غائب عن قائمة ريال مدريد أمام روما

مصير غامض للثنائي مع الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن قائمة الفريق لمواجهة روما ودياً، والتي شهدت تواجد جاريث بيل وغياب خاميس رودريجيز.

ولم يتضح بعد مستقبل الثنائي بيل ورودريجيز من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق الملكي قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة روما مساء الأحد الويلزي بيل رغم حديث زيدان السابق عن رحيله وعدم دخوله في مخططاته.

وغاب عن القائمة الكولومبي رودريجيز، والذي يرتبط اسمه بالرحيل إلى أحد الناديين نابولي أو أتلتيكو مدريد.

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كما تواجد بالقائمة لوكا يوفيتش وإيدر ميليتاو، لاعبا الفريق الجدد، بالإضافة لغياب لماريانو دياز الذي تحدثت التقارير عن اقتراب رحيله.

ويستضيف روما ريال مدريد الأحد على "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.