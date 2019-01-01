بيلي: أتمنى أن تستمر العقلية الجديدة لمانشستر حتى نهاية الموسم

المدافع الإيفواري يشيد بمدربه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد إيريك بيلي، مدافع مانشستر يونايتد، بالعقلية التي زرعها المدرب أولي جونار سولشار في الفريق منذ وصوله وتمنى استمرارها حتى نهاية الموسم.

ووصل مانشستر إلى عشر مباريات دون هزيمة تحت قيادة سولشار، إذ فاز في تسع وتعادل في واحدة منذ وصوله لتدريب الفريق.

وقال بيلي لموقع النادي الرسمي: "رسالة المدير الفني كانت واضحة، يريدنا أن نفعل كل شيء بإيجابية، خصوصاً مع الجودة في صفوفنا".

وأضاف: "أعتقد أن أصبح لا يوجد فارق بين اللعب في أرضنا أو بالخارج، بتلك العقلية نصنع الفارق، وأتمنى استمرارها لنهاية الموسم".

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"مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا، ونحن في حاجة للعمل "🗨️



ساري 🗣️ pic.twitter.com/qnwlkoGNOp — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

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وأكمل لاعب فياريال السابق: "بالنسبة لي من المهم أن ألعب باستمرار لأحصل على الثقة، هذا أمر أساسي للاعب، أتمنى حدوث ذلك لأقدم الأفضل".

وختم: "مثل لينديلوف، لاعب مميز، عانى في البداية ولكن صبر ويستحق مكانته الآن وأتمنى أن يستمر على هذا المنوال".

ويلعب مانشستر مساء السبت أمام مضيفه فولهام ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.