بيليه يرد على رونالدو : أنا الهداف الأفضل على مر العصور

ليست المرة الأولى

يصر الأسطورة البرازيلية بيليه، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يكسر رقمه القياسي في تسجيل الأهداف بالمباريات الرسمية.

رونالدو دخل التاريخ من أوسع أبوابه الأحد الماضي، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه يوفنتوس على أودينيزي 4/1 في الدوري الإيطالي.

وهو ما جعل رصيده من الأهداف في المواجهات الرسمية يصل إلى الرقم 758 هدفًا، ليتخطى بيليه الذي أحرز 757 هدفًا طوال مشواره الكروي.

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ويبتعد بذلك صاحب الـ35 سنة بفارق ضئيل عن جوزيف بيكان، الذي نجح في تسجيل 805 هدفًا بشكل رسمي قبل اعتزاله في 1957.

بيليه قام بالرد على هذه الأنباء، بتحديث سيرته الذاتية على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" بملاحظة جديدة تؤكد تفوقه بفارق شاسع عن جميع اللاعبين.

وكتب بيليه في السيرة الذاتية :"أفضل هداف على مر العصور.. 1283 هدفًا".

ويعتبر هذا الرقم حصيلة الأهداف التي أحرزها بيليه خلال المباريات الودية والجولات التحضيرية بالإضافة للأهداف المسجلة بشكل رسمي.

ويأتي ذلك خلال المسيرة التي قضاها في الملاعب بالفترة من 1956 إلى 1977 مع سانتوس ونيويورك كوزموس ومنتخب البرازيل.

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وعلى الجانب الآخر لو قام رونالدو باحتساب الأهداف التي أحرزها بالمواجهات الودية، قد يكون قادرًا على منافسة بيليه والتفوق عليه أيضًا.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بيليه بهذه الخطوة، حيث فعل نفس الأمر مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بعد قيام الأخير بتخطي رقمه كأكثر اللاعبين تسجيلًا بفريق واحد.