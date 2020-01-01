بيليه: "وفاتك لم تسمح لي بقولها، أحبك يا مارادونا"

رسالة وداع جديدة من الأسطورة البرازيلية بعد وفاة نظيره الأرجنتيني

بعث النجم البرازيلي بيليه برسالة وداع جديدة للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا بعد وفاته الأسبوع الماضي.

بيليه كان من أوائل الذين نعوا الراحل بعد وفاته الأسبوع الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية، وذلك في رسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

وعاد بيليه ونشر رسالة جديدة قال فيها: "اليوم يمر سبعة أيام على رحيلك، الكثيرون أرادوا دوماً المقارنة بيننا وأنت حي".

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وأضاف: "كنت عبقرياً أبهر العالم وسحره والكرة بين قدميه، أسطورة حقيقية، ولكن بالنسبة لي ستبقى صديقي صاحب القلب الكبير".

وأردف الجوهرة السوداء: "اليوم أعرف أن العالم سيكون أفضل إذا توقفنا عن مقارنتنا وحبنا معاً أكثر لأن في نظري أنت لا يمكن مقارنتك بأحد".

وواصل: "صدقك كان مسارك بطريقتك الخاصة، علمتنا أن نقول كلمة الحب أكثر، رحيلك السريع لم يعطني الفرصة لقولها: أحبك يا دييجو"

ثم ختم: "صديقي العزيز، أشكرك كثيراً على تلك الرحلة، يوماً ما في الجنة سنلعب معاً بنفس الفريق وستكون المرة الأولى التي سأرفع ذراعي احتفالاً دون تسجيل، لأنني سأكون احتفل برؤيتك واحتضانك مجدداً".

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مارادونا رحل أسابيع قليلة بعد بلوغه ستين عاماً وخضوعه لجراحة لإيقاف نزيف على مستوى المخ أثر على حالته الصحية.