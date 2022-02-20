بيليه مهنئًا الكرة السعودية: اليوم تاريخي لكل محبي كرة القدم

دخل منتخب السعودية للكرة النسائية، تاريخ الساحرة المستديرة بشكل رسمي، اليوم الأحد، بعد خوض أول مباراة دولية له تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأخضر النسائي التقى في مباراة ودية، بمنتخب سيشل، على الملعب الوطني بالمالديف.

وحققت نساء السعودية الفوز في المباراة بثنائية نظيفة، سجلت الهدف الأول البندري مبارك في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، لتكون صاحبة أولى أهداف منتخب السيدات السعودي في التاريخ.

ومع مرور أربع دقائق من عمر الشوط الثاني، أضافت مريم التميمي الهدف الثاني للأخضر، من ضربة جزاء.

الأسطورة البرازيلية بيليه، تفاعل مع المباراة، متوجهًا بالتهنئة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على هذه المباراة، واصفًا الليلة بالليلة التاريخية.

وكتب بيليه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهم، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهم، إنما لكل محبي كرة القدم".

I want to congratulate the @saudiFF and their Women's National Football Team for their first ever official @FIFAcom match. Today is a historic day not only for you, but for everyone who loves football. @abdulazizTF @yalmisehal @adwaalarifi @ialkassim @lamiabahaian @Saff_wfd pic.twitter.com/hvpIshVwkL — Pelé (@Pele) February 20, 2022

يذكر أن اتحاد الكرة السعودي كان قد أعلن، في أكتوبر 2021، عن التعاقد مع الألمانية مونيكا ستاب، لقيادة أول منتخب نسائي بالمملكة.

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