بيليه: زيدان مدرب عظيم ومحظوظون برونالدو وميسي

كيف يرى بيليه زيدان كمدرب لريال مدريد؟ ومستقبل مبابي مقارنة برونالدو وميسي

قال بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية إن العالم ومشجعي كرة القدم محظوظون اليوم بتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان بيليه قد أشاد بهما كثيرًا من قبل، ولكنه صرح ببعض التصريحات المثيرة للجدل فيما يخص كونهما الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وحول ذلك، قال بيليه إن الجيل الحالي محظوظ بأنه عاش كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مباشرة، مؤكدًا أنهم يقدمان أشياء لا تصدق.

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وأضاف: "دي ستيفانو؟ قد يكون هو أكثر اللاعبين اكتمالًا، للأسف ليست هنالك مقاطع فيديو كافية من أجله، سيكون بالتأكيد صاحب شعبية كبيرة، وبدون شك هو معيار للأفضلية"

وتابع: "المستقبل يبدو كبيرًا وواعدًا لمبابي، إنه يقدم عملًا رائعًا في سن مبكر ولديه فرصة للتطور وتقديم المزيد من الأشياء في المستقبل"

وأردف: "أتمنى أن يواصل زيدان نجاحاته مع ريال مدريد في اعتلاء القمة، فهذا ليس سهلًا، ومواصلة النجاحات والحفاظ عليها أمر أكثر صعوبة"

وأكمل: "ليس من السهل تحقيق كل ذلك تحت الضغط الذي تعرض له، وهذا بالطبع جزء من تاريخ ريال مدريد، وأعتقد بأنه قام بدوره كمدرب بشكلٍ نموذجي، فهو يدير غرفة الملابس بأفضل طريقة، واللاعبون محظوظون لتواجده مدربًا لهم"

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يذكر أن بيليه قد أشاد من قبل بزين الدين زيدان كلاعب أو كمدرب مؤكدًا أنه من أهم الشخصيات التي مرت على كرة القدم على الإطلاق.