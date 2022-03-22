بيلينجهام ودومورني يفوزان بجوائز NXGN 2022

حصل الإنجليزي جود بيلينيجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند وميشي دومورني لاعبة ريمس الفرنسي ومنتخب هايتي على جائزتي NXGN 2022 للرجال والنساء، كأفضل المواهب الشابة في العالم المقدمة من موقع GOAL.

الفوز جاء بعد تصويت جرى بين محرري كافة النسخة الخاصة بموقع GOAL حول العالم، على أفضل النجوم الشباب في العالم الذين ولدوا بعد الأول من يناير في عام 2003.

بيلينجهام نافس بشكل قوي للغاية وأصبح سابع لاعب يحقق تلك الجائزة، بعد نجوم كبار أمثال جادون سانشو وجيانلويجي دوناروما وأنسو فاتي وغيرهم.

النجم الدوري الإنجليزي كان ضمن الأفضل في صفوف بوروسيا دورتموند منذ أن انضم لصفوف الفريق في صيف 2020 وساهم في العديد من الأهداف الحاسمة هذا الموسم، وأثبت نفسه كأحد قادة الفريق.

صاحب الـ 18 عامًا أصبح أساسيًا في تشكيلة جاريث ساوثجيت الخاصة بمنتخب إنجلترا، وهو أصغر لاعب يظهر الأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

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جاء خلفه في ترتيب التصويت فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن وجافي نجم وسط ملعب برشلونة الذي يقدم مستويات طيبة للغاية مؤخرًا.

يمكنكم الإطلاع على قائمة أفضل 50 موهبة شابة في العالم للرجال من هنا، بوجود العديد من النجوم أمثال ريكاردو بيبي وجمال موسيلا وهيرفي إليوت وغيرهم.

أما ميشيل دومورني نجمة وسط ملعب ريمس وهايتي فقد حصدت جائزة السيدات بعد المنافسة مع 20 نجمة حول العالم.

لقد كانت أحد أبرز الشابات في بطولات الشباب والكبار في كونكاكاف، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات تحت الـ 20 عامًا والتي لعبت فيه قبل أربعة أعوام بينما كان عمرها 14 عامًا فقط.

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وفي عام 2021 وبفضل تلك اللمحات من الموهبة الكبيرة انتقلت إلى لعب كرة القدم الاحترافية الخاصة بالأندية، حيث وقع معها فريق ريمس، ونجحت بشكل فوري في إثبات خطأ كل من شككوا في مدى جدوى الصفقة.

يمكنكم الإطلاع على قائمة أفضل 20 موهبة شابة في العالم للآنسات من هنا، بوجود العديد من النجمات أمثال ماري فاولر نجمة مونبلييه وأليس سومباث لاعبة ليون.