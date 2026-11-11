"لم أرد أن أركل أحدًا" .. بيلينجهام يتحدث عن عدم اهتمامه بكرة القدم في طفولته ومعاناته نفسيًا مع ريال مدريد

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قدم نجم ريال مدريد جود بيلينجهام لمحة مثيرة للاهتمام عن حياته الخاصة، حيث كشف أنه لم يكن مهتمًا في البداية بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا. كما تحدث اللاعب الدولي الإنجليزي عن الضغوط النفسية الكبيرة التي تصاحب المنافسة على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

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لامبالاة بيلينجهام تجاه اللعبة الجميلة في طفولته

في اعتراف مفاجئ بشأن سنواته الأولى، أقر بيلينجهام بأنه لم يكن دائمًا مغرمًا بالرياضة التي جعلت منه أيقونة عالمية. على الرغم من أنه أصبح الآن أحد أعمدة خط وسط ريال مدريد، أوضح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أنه كان يتجنب الملعب بشكل نشط في بداية حياته في ستوربريدج. يبدو أن الطبيعة البدنية للعبة والبيئة التنافسية كانتا من العوامل الرئيسية التي أبعدته عن هذه الرياضة، وهو الذي سيصبح لاحقًا أحد المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

"بمجرد ظهور كرة القدم، لم أكن مهتمًا بها. لم أكن أريد أن أتعرض للركل، ولم أكن أريد أن أركل أحدًا؛ كنت أريد فقط أن أُترك وشأني. بدأت أهتم بالأمر عندما أراد أخي أن يلعب"، كما قال لمجلة فوغ وفقًا لما نقلته إذاعة كادينا سير. قادته هذه الشرارة المتأخرة في النهاية إلى أكاديمية بيرمنجهام سيتي، مما أطلق صعودًا صاروخيًا أوصله إلى بوروسيا دورتموند، ثم في النهاية إلى العشب المقدس لملعب سانتياجو برنابيو.

التعامل مع ضغوط الأداء على أعلى مستوى

وبعيداً عن سنواته الأولى، تحدث اللاعب الدولي الإنجليزي بصراحة عن المتطلبات النفسية للعب في النادي الأكثر نجاحاً في العالم. بعد موسمه الأول في إسبانيا، حيث ساعد البلانكوس في تحقيق الثنائية بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، اعترف بيلينجهام بأن التوقعات التي لا هوادة فيها بدأت تثقل كاهله نفسياً. وسلط الضوء على أهمية البحث عن دعم متخصص للتعامل مع هذه البيئات عالية المخاطر.

"شعرت، في بعض الأحيان، أن الموسم الماضي استنزفني تمامًا وجعلني متوترًا ومضغوطًا للغاية. بدأت أتحدث إلى شخص ساعدني كثيرًا في هذا الشأن وفي كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف"، اعترف بيلينجهام.

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الحياة بعيدًا عن أضواء برنابيو

على الرغم من مكانته كنجم كروي بارز، يسارع بيلينجهام إلى الإشارة إلى أنه لا يزال شاباً يتعلم خفايا الحياة كبالغ. وهو يعتقد أن المشجعين غالباً ما يضعون لاعبي كرة القدم على قاعدة التمجيد، مما يخلق صورة لا تعكس دائماً واقع حياتهم اليومية. وأعرب لاعب الوسط عن رغبته في أن يُنظر إليه كإنسان أولاً ورياضي ثانياً، خاصة في عصر التدقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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"أعتقد أن المشجعين يضفون أحيانًا صورة مثالية على اللاعبين، وأنا لا أريدهم أن يروني بهذه الصورة. أفضل أن يروني كإنسان أولاً"، صرح. وأبرز افتقاره إلى المهارات المنزلية، مضيفًا: "أشعر بالنضج داخل الملعب، لكن، بصراحة، في الحياة لا أشعر بهذا القدر من النضج. لا أعرف كيف أطبخ، ولا أعرف كيف أقود السيارة".

كونه قدوة للجيل القادم

ورغم أنه قد يواجه صعوبة في أداء الأعمال المنزلية الأساسية، فإن بيلينجهام يدرك تمامًا تأثيره على المشجعين الأصغر سنًا في جميع أنحاء العالم. ولا ينظر إلى موقعه هذا على أنه عبء، بل كفرصة لإظهار الشخصية والاحترام. وسواء كان يمثل إنجلترا في كأس العالم أو يشارك في مباراة الكلاسيكو، فإنه يظل مركزًا على الحفاظ على مستوى من اللياقة يتجاوز قدراته الفنية مع الكرة.

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"سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن الجيل القادم يتطلع إليك. وأنا أفضل أن أعتبر ذلك امتيازاً. لطالما قلت إنني أريد أن أكون رجلاً نبيلاً خارج الملعب"، اختتم بيلينجهام.