بيلينجهام السبب .. الكشف عن سبب مشادة نجوم ريال مدريد مع الأمن أثناء لقاء فالنسيا

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تفيد التقارير بأن أنطونيو روديغجر قد ضرب أحد رجال الأمن على وجهه خلال مشاجرة كبيرة اندلعت في النفق خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراة ريال مدريد وفالنسيا. وقد اندلعت هذه المشاهد الفوضوية بسبب خلاف حول أحد قرارات التحكيم، ما أجبر الشرطة على التدخل بشكل عاجل لإعادة النظام.

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اشتباكات ريال مدريد في نفق الملعب

طغت مشادة صادمة اندلعت في نفق الملعب خلال استراحة الشوطين على فوز مدريد الكاسح بثلاثية نظيفة على فالنسيا. فقد بلغت التوترات ذروتها تمامًا بينما كان لاعبو الفريقين في طريقهم إلى غرف خلع الملابس.

ووفقًا لتقارير صحيفة ماركا، وجد روديجر نفسه في قلب شجار جسدي كبير. وبحسب التقارير، اشتبك المدافع الدولي الألماني بعنف مع لاعبين وأعضاء من الجهاز الفني لفالنسيا في مشاهد فوضوية للغاية بعيدًا عن أعين الكاميرات. وسرعان ما تصاعدت الواقعة من خلاف لفظي إلى مواجهة جسدية، ما أجبر العاملين في الملعب على التدخل بشكل طارئ.

المدير الرياضي يشعل حالة غضب عارمة

اندلع الشجار القبيح في البداية عندما واجه المدير الرياضي لفالنسيا براوليو فاسكيز مساعد الحكم بشكل عدواني. فقد كان فاسكيز غاضبًا للغاية بشأن الخطأ الذي أدى مباشرة إلى هدف ريال مدريد الأول.

جاء الهدف الأول من ركلة حرة سجلها زملاء كيليان مبابي، ما أثار بوضوح حفيظة إدارة الفريق صاحب الأرض. واحتج فاسكيز بشدة على قرار التحكيم، صارخًا في وجه المساعد: «ليست مخالفة، إنه تلامس قانوني، يا لها من ضجة!»

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وسرعان ما مهّد هذا التبادل الساخن عن قرب الطريق لمواجهة أكبر وأكثر خطورة بكثير بين المعسكرين المتنافسين.

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بيلينجهام يتدخل وسط الفوضى

للأسف دخل جود بيلينجهام في قلب الموقف المتصاعد وهو في طريقه إلى غرفة خلع ملابس الفريق الضيف. فقد أمسك لاعب الوسط الدولي الإنجليزي بشكل تلقائي بسترة فاسكيز لإبعاد المدير الرياضي عن الحكم المستهدف.

غير أن هذه البادرة تحديدًا زادت التوترات اشتعالًا بين ممثلي فالنسيا وبعثة مدريد الزائرة. وسارع ثلاثة من رجال الأمن إلى التدخل على الفور وحاولوا اصطحاب لاعبي ريال مدريد بعيدًا عن منطقة الخطر.

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وتدهور الموقف بسرعة مع تبادل عدة لكمات في المساحة الضيقة. وخلال العراك الذي أعقب ذلك، أفادت التقارير بأن روديجر لكم أحد رجال الأمن مباشرة في وجهه بينما كان العضو يحاول يائسًا الفصل بين المجموعتين المتصارعتين.

الشرطة مضطرة لإعادة النظام بسرعة

أجبر حجم العنف الشديد للمشادة المفاجئة الشرطة المحلية في نهاية المطاف على التدخل لمنع وقوع أي إصابات إضافية. وبينما بلغت الفوضى المرعبة ذروتها القصوى، تدخل إبراهيما كوناتي بشجاعة في محاولة لتهدئة الأطراف الغاضبة.

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وساعد تدخل كوناتي في الوقت المناسب على تهدئة النفوس أخيرًا، وأُعيد النظام في النهاية داخل النفق، ما سمح بانطلاق الشوط الثاني في نهاية الأمر.

وفي النهاية حسم مدريد المباراة بفوز مريح بثلاثية نظيفة على أرض الملعب، مغلقًا شباكه تمامًا أمام منافسه. غير أن اشتباكات النفق الصادمة وما تلاها من تدخل الشرطة ستهيمن بلا شك على تداعيات ما بعد المباراة المباشرة.