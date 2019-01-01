بيليرين: يجب أن نعود إلى أسلوب لعب أرسنال المعروف

بيليرين يعتقد أن أرسنال لا يلعب بالطريقة المعروفة بالنسبة لجماهيره

أبدى هيكتور بيليرين، مدافع نادي أرسنال رغبته في عودة فريقه إلى اللعب بالطريقة المعروفة عن الفريق اللندني، بعد الفوز على جيمارياش.

وتغلب أرسنال على فيتوريا جيمارياش البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وقال بيليرين في تصريحات عقبت اللقاء: "إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا، خاصة الطريقة التي سارت بها المباراة نريد تحقيق الانتصارات في كل المباريات".

وواصل: "جيمارياش فريق جيد ولديهم لاعبون جيدون، الجميع ظن أنها ستكون مباراة سهلة ولكن كنا نعلم إننا على موعد مع مباراة صعبة".

بيبي على خطى سواريز للمرة الأولى منذ 2013

وتابع: "هناك الكثير من الأمور التي يجب علينا تحسينها في الفريق، يجب أن نحافظ على الكرة بشكل أفضل إنه أسلوب لعبنا المعروف، إنه في حمضنا النووي، نحن بحاجة إلى مواصلة الدفع إلى الأمام".

ويتصدر أرسنال مجموعته بالعلامة الكاملة، ويأتي خلفه فرانكفورت بست نقاط، ثم ستاندرليج بثلاث نقاط ويتذيل جيمارياش المجموعة دون أي نقطة.