بيليجريني يلمح إلى اقتراب رحيل أرناتوفيتش

أرناتوفيتش يودع جماهير ويست هام في مباراة آرسنال تمهيدًا لرحيل متوقع

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب النجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش من الرحيل عن صفوف نادي ويست هام يونايتد، وذلك حسب ما صرح به المدرب مانويل بيليجريني. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ونجح ويست هام في تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء على حساب ضيفه آرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

وأثناء المباراة، وبعد حوالي ربع ساعة من انطلاق شوطها الثاني، أخرج بيليجريني لاعبه أرناتوفيتش وسط تصفيقات جماهير الملعب الأوليمبي بلندن.

وألمح رئيس نادي ويست هام إلى اقتراب رحيل أرناتوفيتش حيث قال حين سؤاله عن مستقبل اللاعب: "سنرى ما سيحدث في المباريات القادمة.

وكان المدرب بيليجريني أيضًا قد تحدث في هذا الأمر، حيث أعلن أنه لا يستبعد رحيل المهاجم النمساوي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

يذكر أن ويست هام يونايتد كان قد رفض عرضًا لبيع أرناتوفيتش خلال يناير الحالي بقيمة 35 مليون جنيه استرليني من أحد أندية الدوري الصيني.