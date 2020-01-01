بيليتش : رحلت عن اتحاد جدة بعد تطوير اللاعبين

كشف المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي واتحاد جدة السعودي السابق عن العديد من الكواليس الخاصة بفترة تواجده رفقة النادي السعودي خلال الموسم الماضي.

وقال بيليتش في تصريحات لقناة العربية : "وصلت إلى نادي الاتحاد في نوفمبر 2018، وكن لدي تحديًا صعبًا وهو رفع الحالية المعنوية للاعبين في ظل النتائج السبية وهو ما قمت به بالفعل".

وواصل : "عندما بدأت اكتشاف لاعبين مثل سعود عبدالحميد وزياد الصحافي وعبدالعزيز البيشي قررت الإدارة التغيير تمت إقالتي، ورحلت عن النادي".

المزيد من الفرق

وبالتحول للحديث عن الكرة السعودية قال : "الكرة السعودية لديها كافة الإمكانيات للنجاح، وهناك لاعبون محليون جيدون وأجانب ممتازون، لكن تحتاج إلى الاستقرار والصبر، وليس تغيير المدربين والإداريين بشكل مستمر".

وعن أبرز ما ينقص اللاعب السعودي قال : "الجانب البدني هو ما ينقص اللاعب السعودي، وكان ذلك واضحًا في مشاركة المنتخب السعودي بكأس العالم روسيا 2018".

يُذكر أن بيليتش كان قد تولى قيادة اتحاد جدة نوفمبر 2018 وتمت إقالته في فبراير من العام اللاحق، وهو يتصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المؤهل إلى الدوري الممتاز.