بيلوتي محظوظ أمام ليشتنشتاين والشعراوي سعيد بارتداء قميص المنتخب

أبرز ما صرح به بيلوتي والشعراوي عقب فوز إيطاليا على ليشتنشتاين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أندريا بيلوتي مهاجم منتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا في تحقيق انتصار عريض على حساب مضيفه منتخب ليشتنشتاين بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وحجز المنتخب الإيطالي موقعه في البطولة بعدما حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى يورو 2020 بالفوز على اليونان مطلع الأسبوع الحالي بثلاثية.

ونجح بيلوتي في تسجيل هدفي المباراة الثاني والخامس، ليتحدث بعد المباراة عن حسن حظه المستمر في كل مواجهة أمام منتخب ليشتنشتاين.

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وقال: "أشعر بأنني سأسجل دائمًا في كل مرة ألعب فيها أمام هذا المنتخب، أعتقد أنني امتلك حظًا موفقًا ضدهم، هم منتخب يمتلك مميزات كبيرة رغم الخسارة"

وأضاف: "بالطبع أود التسجيل في كل مباراة ألعب فيها وخاصة مع المنتخب، نمر بمرحلة إيجابية ونسعى للتطور أكثر والاستعداد للتحديات المقبلة"

فيما أعرب الشعراوي عن سعادته بالعودة إلى ارتداء قميص المنتخب الإيطالي من جديد والتسجيل به مؤكدًا أن السعادة التي يشعر بها في هذه الحالة تختلف عن غيرها.

يذكر أنه بهذا الفوز حقق المنتخب الإيطالي رقمًا قياسيًا تاريخيًا بالانتصار في 8 مباريات متتالية لأول مرة منذ ثلاثينات القرن الماضي، معادلًا رقم فيتوريو بوتزو الفائز مع الأتزوري بكأسي العالم في 1934 و1938.