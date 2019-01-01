بيلجريني: اللعب ضد مانشستر يونايتد دائماً ما يكون مميزاً

تصريحات وست هام يونايتد عقب الفوز على الشياطين الحمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى مانويل بيليجريني مدرب وست هام يونايتد سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الأسبوع السادس للبريميرليج.

وقال بيليجريني عقب المباراة:"أنا سعيد للغاية، اللعب ضد مانشستر يونايتد دائماً ما يكون أمراً مميزاً لجماهيرنا وأعتقد أنهم قد استمتعوا بالمباراة منذ البداية".

وأضاف:"مانشستر يونايتد لم يخلق الكثير من الفرص، لقد حاولنا الضغط من الأمام واسترجاع الاستحواذ بشكل جيد، ويجب أن نكون سعداء بتسجيل هدفين والحفاظ على نظافة الشباك".

وأوضح:"في أول 45 دقيقة لعبنا بشكل أسرع من اللازم، وفقدنا الكرة كثيراً مثلهم، لذلك كان الهدف الأول عاملاً حاسماً في الفوز بتلك المباراة".

وتابع:"يجب أن نواصل العمل معاً، الجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بذلك سنخلق الأجواء اللازمة في الملعب".

يذكر أن وست هام فاز بهدفي أندري يارمولينكو وأرون كريسويل في الدقيقتين 44 و84.