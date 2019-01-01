بيلامي يتنحى مؤقتاً عن منصبه التدريبي بسبب "التنمر"
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أعلن كريج بيلامي تنحيه مؤقتاً عن منصبه كمدرب لفريق تحت 18 عاماً بنادي كارديف سيتي الويلزي.
جاء ذلك عقب اتهام اللاعب السابق بالتنمر وإساءة معاملة اللاعبين الصغار في السن.
ونفى بيلامي -39 عاماً- تلك الادعاءات قائلاً:"أنا أرفض تلك الكلمات، وأتوقع العودة إلى عملي التدريبي كما حصلت على نصيحة قانونية".
وأضاف:"أنا أعلم تلك الاتهامات التي أذاعها الإعلام ضدي، وأتفهم حاجة كارديف لإجراء تحقيق كامل حيال المسألة، وبناءً على اقتراحي الشخصي أزحت نفسي عن منصبي التدريبي مؤقتاً للتعاون مع تحقيق النادي".
ولم يصدر كارديف أي تعليق رسمي حيال تلك المسألة سواء بالتأكيد أو النفي حتى الآن.