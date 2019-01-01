النتائج المباشرة
كارديف سيتي

بيلامي يتنحى مؤقتاً عن منصبه التدريبي بسبب "التنمر"

التعليقات()
Getty Images
بيلامي يؤكد تعاونه مع تحقيق النادي بشأن الاتهامات الموجهة إليه..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن كريج بيلامي تنحيه مؤقتاً عن منصبه كمدرب لفريق تحت 18 عاماً بنادي كارديف سيتي الويلزي.

 

جاء ذلك عقب اتهام اللاعب السابق بالتنمر وإساءة معاملة اللاعبين الصغار في السن.

اختيارات المحررين

ونفى بيلامي -39 عاماً- تلك الادعاءات قائلاً:"أنا أرفض تلك الكلمات، وأتوقع العودة إلى عملي التدريبي كما حصلت على نصيحة قانونية".

وأضاف:"أنا أعلم تلك الاتهامات التي أذاعها الإعلام ضدي، وأتفهم حاجة كارديف لإجراء تحقيق كامل حيال المسألة، وبناءً على اقتراحي الشخصي أزحت نفسي عن منصبي التدريبي مؤقتاً للتعاون مع تحقيق النادي".

ولم يصدر كارديف أي تعليق رسمي حيال تلك المسألة سواء بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

الموضوع التالي:
كانتي: علينا أن نتوقف عن الاعتماد على هازارد
الموضوع التالي:
آرسنال يتجه إلى تورينو لحل أزمة دفاعه
الموضوع التالي:
مهاجم روما يستعين بطبيب نفسي لتسجيل الأهداف
الموضوع التالي:
إنتر يفكر في خيار ضم ريبيري مجانًا من بايرن ميونخ
الموضوع التالي:
رسميًا - فواز القرني يجدد عقده مع اتحاد جدة حتى 2022
إغلاق