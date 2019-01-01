بيكيه يهدد إدارة برشلونة: لا نريد أن نغضب

تعرف على تصريحات بيكيه ضد إدارة برشلونة عقب الفوز على خيتافي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

وجّه جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، رسالة غاضبة إلى إدارة النادي الكتالوني يحذر فيها من ردود أفعال سلبية لغرفة الملابس.

برشلونة كسر عقدة الانتصار خارج الأرض وفاز على خيتافي 2-0 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا نريد أنّ نغضب، حينما لا يريد طرفين أن يغضبا فهذا يعني أنّه لا يوجد نقاش حاد".

وأوضح: "نحن نعرف الفريق ونعرف الصحف التي يسيطر عليها الفريق ونعرف صاحب كل من يكتب مقال لانتقاد اللاعبين حتى لو لم يضع اسمه عليه. ولكننا لن نغضب وسوف نحاول أن نؤدي بشكل جيد داخل الميدان وجلب الألقاب".

واختتم: "أتمنى ألا يرغب أحد بخلاف داخلي حول أمور لم تحدث من الأساس".

وكان المقصود من حديث بيكيه مقال في صحيفة "موندو ديبورتيفو" يتحدث عن القوة المفرطة للاعبين في النادي وسيطرتهم على غرفة الملابس والتحكم في القرارات متهمًا إياهم بالمسؤولية الكاملة عن تراجع النتائج.

وكان الاعبون قد منعوا عدد من الصحفيين الانضمام لهم في البعثة المسافرة إلى مدريد لخوض مباراة خيتافي بعد عدة انتقادات شملتهم.

الانتقادات أغلبهم توجهت إلى لويس سواريز بسبب تأجيل عمليته الجراحية وعثمان ديمبيلي لكونه رفض الدخول ضمن صفقة نيمار دا سيلفا وكذلك بعد دعوة العشاء التي نظمها بيكيه يوم الأربعاء الماضي للاعبين فقط.

جدير بالذكر أنّ صحيفة "ماركا" أكدت أنّ هناك عدد من الصحفيين مقربين من المدير الرياضي السابق، بيب سيجورا، وبعد استقالة الأخير يستغلهم لجعل اللاعبين كبش فداء لأخطاء الإدارة.