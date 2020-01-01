بيكيه يهاجم بارتوميو ويصف مؤيده بالدمية

أزمة التسريبات تزداد تعقيدًا..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة، لم يصدق التبريرات التي قدمها جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، خلال لقائه باللاعبين أمس الثلاثاء.

بارتوميو زار تدريبات برشلونة أمس، وتحث مع قادة الفريق مؤكدًا أنه لا صلة له بالهجوم على نجوم الفريق، كما منحهم ملف تضمن رسائل تؤكد أن النادي قطع علاقته مع الشركة التي تسيء للاعبين (I3 Ventures).

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن بيكيه غير مقتنع بحديث بارتوميو، بعدما هاجم مارسيل ليورنتي، المقرب من إدارة البارسا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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ليورنتي، غرد عبر حسابه قائلاً: "اليوم وبعد سنوات عديدة عرفت بيئة برشلونة وخصوصياتهم.. أصبحت أكثر ذكاءً وأعرف من يريد استغلال وسائل الإعلام للوصول إلى برشلونة و تحقيق مصالحه السياسية والإقتصادية".

ورد بيكيه على هذه التغريدة بكلمتين: "انت دمية"، في إشارة واضحة إلى غضب اللاعب من التسريبات الأخيرة.

بارتوميو، كان يأمل في رأب الصدع الذي حدث بعد تسريبات "كادينا سير"، عبر اجتماعه باللاعبين، إلا أن الأمور يبدو أنها ستزداد تعقيدًا.