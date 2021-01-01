بيكيه يعود للتدريبات وبرشلونة يحاول تجهيزه لمواجهة باريس

أنباء سعيدة للمدرب رونالد كومان

حالة من التفاؤل بدأت تظهر في نادي برشلونة الإسباني، بخصوص عودة مدافع الفريق جيرارد بيكيه في أقرب فرصة ممكنة.

بيكيه تعرض لإصابة خطيرة في 21 نوفمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد، حيث عانى من التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل تعرض اللاعب المخضرم لإصابة إضافية في الرباط الصليبي الأمامي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أشارت إلى أن بيكيه قرر تجنب الجراحة، واختار العلاج بصورة طبيعية من أجل العودة.

وهو الأمر الذي جاء بنتيجة إيجابية بشكل كبير، حيث عاد اللاعب لتدريبات الفريق مرة أخرى وبدأ يركض بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يقوم حاليًا بالعديد من التدريبات الفردية في صالة الألعاب الرياضية، لتقوية عضلات الفخذ والركبة.

ويأتي الهدف الحالي للفريق الطبي لبرشلونة، هو تجهيز اللاعب لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس القادم.

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وعلى جانب آخر يستمر الغموض حول موقف الظهير الإسباني سيرجي روبيرتو، بينما تنعدم فرص أنسو فاتي بالتدريج في اللحاق بمواجهة باريس بعد الأنباء حول خضوعه لعملية جراحية جديدة.