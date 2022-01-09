بيكيه يشعل أجواء الكلاسيكو بالتضامن مع فالنسيا ضد ريال مدريد

جذبت أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في قمة الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني أنظار جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة.

ريال مدريد تمكن من تحقيق فوز كبير على فالنسيا بنتيجة 4-1، ليواصل صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية الوصيف الذي لعب مباراتين أقل.

ريال مدريد تقدم في النتيجة بعد مرور 43 دقيقة من عمر المباراة بفضل ركلة جزاء حصل عليها كاسيميرو، ونفذها كريم بنزيما بنجاح.

ويبدو أن ركلة الجزاء أثارت استياء نادي فالنسيا، وهو ما جذب اهتمام بيكيه للتعليق على الواقعة.

ماذا كتب فالنسيا؟

نادي فالنسيا، وبعد نهاية الشوط الأول، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حوادث السرقة في مدريد بدأت تصبح تقريبًا أمرًا مكررًا".

وجاء ذلك مع الإشارة إلى المسلسل الإسباني الشهير "لا كازا دي بابل" وأحداثه المثيرة عبر أجزائه.

ماذا كان رد بيكيه؟

بيكيه الذي اعتاد على انتقاد ريال مدريد كلما سنحت الفرصة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي استغل تغريدة فالنسيا بالشكل الأمثل.

وكتب بيكيه: "لا تقولوا ذلك بصوتٍ عالٍ وإلا سيتم عقابكم".

ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي المباراة المقررة يوم الأربعاء 12 يناير في المملكة العربية السعودية.

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