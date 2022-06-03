بيكيه يرفض الاعتزال ويهدد خزائن برشلونة

يحاول العودة في أقرب وقت ممكن

حدد المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه، موقفه من اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، وسط التكهنات التي أثيرت حول مصيره الفترة الأخيرة.

وكان بيكيه قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي في نهاية الموسم الماضي، مع اقتراب عودته للتدريبات خلال شهر يونيو الجاري.

وكشف برنامج "أونزي" على قناة "TV3" الإسبانية، عن وجود رغبة من برشلونة في اعتزال بيكيه من أجل توفير راتبه خلال الموسمين القادمين.

ويأتي ذلك بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه صاحب الـ35 سنة، والذي يصل إلى 80 مليون يورو لموسمين حتى نهاية عقده في 2024.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية من خلال مصادر قريبة من اللاعب، إن بيكيه يرفض الاعتزال ويحاول التغلب على الإصابة التي لحقت به.

وأشارت إلى أنه لا يفكر كذلك في الرحيل عن برشلونة ويريد الاستمرار مع النادي الكتالوني حتى نهاية عقده.

وحتى إذا قرر المدافع المخضرم الرحيل أو الاعتزال لن يكون ذلك خلال هذا الصيف، بسبب تركيزه في الوقت الحالي على التخلص من المشاكل الجسدية التي طاردته بنهاية الموسم الماضي.

Ells ja l'han descobert i així van reaccionar. Què els va semblar a l'@FCBFemeni? pic.twitter.com/tIsVtR7GYh — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 2, 2022

وكان بيكيه قد وافق مؤخرًا على خفض راتبه بنسبة 50% بسبب الوضع الاقتصادي المعقد لبرشلونة، مع الاستغناء عن الدفعة المبدئية الضخمة والاحتفاظ بمكافأة الولاء.

جدير بالذكر أن بيكيه شارك في 39 مباراة مع برشلونة بكل البطولات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف مع الفريق الكتالوني.

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