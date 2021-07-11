بيكيه يُذل ريال مدريد بزجاجة شمبانيا!

اعترف المدافع الإسباني جيرارد بيكيه بما فعله قبل 12 سنة لإذلال غريمه ريال مدريد في قلب العاصمة الإسبانية.

استعاد الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة تفاصيل ما فعله قبل 12 سنة مع منتخب إسبانيا حينما تسبب في تشغيل نشيد برشلونة في واحد من أهم الأبنية في مدريد.

ويعرف بيكيه بحبه مشاكسة جماهير خصوم برشلونة خاصة ريال مدريد وإسبانيول.

ماذا فعل بيكيه في قلب مدريد؟

تذكر بيكيه مع إيباي يانوس في البرنامج الذي يبث عبر تويتش ما فعله قبل ما يقرب من 12 سنة وقال: "منحونا يوم عطلة، اللاعبون الشباب أرادوا الذهاب إلى حفلة. كنا في حجرة لكبار الزوار وسألت النادل: "كيف يمكنني تشغيل نشيد برشلونة في هذا المبنى؟ كان واحدًا من أكبر المباني في مدريد".

وتابع بيكيه "النادل قال لي: "اشتر أغلى زجاجة نبيعها فطلبت زجاجة شمبانيا غالية جدًا، تقريبًا كل الفريق كان هناك بما فيهم لاعبي ريال مدريد. وضع أولًا موسيقى العراب على ما أعتقد ثم نشيد برشلونة وبعد ذلك انطلقت صافرات الاستهجان كما لم أسمعها في سانتياجو بيرنابيو في حياتي؛ جنون، اضطر لتشغيل أغنية ريال مدريد لاحقًا وكان علينا مغادرة المبنى".

ما الفرصة التي فوتها بيكيه لإذلال ريال مدريد؟

اعترف بيكيه أنه كان على بعد خطوة مرتين من القسوة وإذلال ريال مدريد: "لو برشلونة لعب نهائي دوري الأبطال في سانتياجو بيرنابيو لكن قبل ذلك سقطنا ضد إنتر، كان نصف نهائي فضيحة؛ سُرقنا في ميلانو".

وخسر برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أما إنتر بطل نسخة 2010؛ الفريق الإسباني سافر إلى إيطاليا برًا بسبب منع الطيران لانتشار الرماد البركاني.

كما يعتقد مدافع برشلونة أن زميله منير الحدادي منعه من تسجيل الهدف الخامس في شباك ريال مدريد على ملعب بيرنابيو حينا فازوا على ملعب خصمهم 4-0.

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