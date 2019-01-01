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بيكيه يخطط للتعاقد مع نجل فيلانوفا في فريقه الجديد

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Marca
تعرف على خطط بيكيه مع فريقه الجديد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة ورئيس نادي أندورا الكتالوني، التوقيع مع نجل تيتو فيلانوفا، أدريا، والذي كان في صفوف مايوركا.

بيكيه اشترى فريق أندورا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الكتالوني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ جيرارد قرر التعاقد مع 9 صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية لتحسين وضعية الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أنّ أدريا فسخ عقده مع مايوركا ولا ينتمي لأي فريق في الوقت الراهن ولدى بيكيه فرصة لضمه.

ويحاول بيكيه جلب لاعبين صغار السن ولا يحصلون على فرص كافية مع فرقهم، وذكرت الصحيفة عدد منهم والذي ينشط في أكاديميات فرق سيلتا فيجو وليجانيس وكذلك تيرنيفي.

بيكيه يهدف إلى أن ينضم فريقه إلى الدوري الإسباني على أن يصل في المستقبل إلى الليجا.

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