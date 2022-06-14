بيكيه يتحدى تشافي: سألعب أساسيًا حتى لو تعاقدت مع أفضل مدافع في العالم!

بيكيه يتعهد بتغيير أسلوب حياته من أجل حجز مكان أساسي في برشلونة خلال الموسم المقبل.

يسيطر جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني على عناوين الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية، سواء داخل أو خارج الملعب.

بيكيه كان محور الحديث خلال الأسبوعين الماضيين، بعد انفصاله عن المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد تقارير كشفت عن خيانته لها.

لكن بعيدًا عن حياته خارج الملعب، فيبدو أن بيكيه يواصل تلقي الضربات، بعد الاجتماع الذي عقده مدافع برشلونة مع تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني.

ما هي تفاصيل الاجتماع؟

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الاجتماع بين بيكيه وتشافي كان في الأساس لإخبار المدافع بوضعه في برشلونة خلال الموسم المقبل.

وكشف التقرير أن تشافي أبلغ بيكيه خلال ذلك الاجتماع الذي حدث قبل أسبوعين، بأنه لن يعتمد على خدماته بشكل منتظم في الموسم المقبل.

ومن جانبه، فقد وعد بيكيه مدربه بتغيير الديناميكية غير الرياضية التي يتبعها، والتي كانت السبب الرئيسي في رغبة تشافي لعدم الاعتماد على خدماته في الموسم المقبل.

ويبدو أن تشافي ظل حازمًا بعد ذلك الاجتماع، ونقل إلى جوان لابورتا رئيس برشلونة رغبته في الحصول على قلب دفاع جديد.

ما هو رد بيكيه؟

نقلت الصحيفة الإسبانية كذلك كواليس اجتماع حدث بين بيكيه ولابورتا، حيث أكد له رئيس النادي على قلقه بشأن نوعية الحياة التي يعيشها.

والغريب أن لابورتا وجد استجابة غير متوقعة من بيكيه، والذي أظهر استعداده لتقديم أفضل أداء له في آخر موسمين من عقده.

بيكيه وعد رئيس برشلونة بالتخلي عن حياته الخاصة من أجل التركيز فقط وحصريًا على كرة القدم.

وقدم بيكيه وعدًا إلى رئيس برشلونة بأن ينسى كل ما يخص حياته الاجتماعية وشركاته وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتركيز فقط على التدريب وكرة القدم.

وللتأكيد على كلماته، فقد أمضى بيكيه الأيام الماضية في مدينة برشلونة الرياضية، حيث يتوجه كل يوم في التاسعة صباحًا للعمل على التعافي من إصابته.

وكشف التقرير أيضًا عن نية بيكيه للوفاء بعقده مع برشلونة، وأن يقبل التخفيض الكبير في الراتب الذي يريد النادي فرضه على قادة الفريق، من أجل خلق التوازن في رواتبهم.

ويبدو أن هذه كانت قناعة بيكيه عندما ألمح له لابورتا بوصول مدافع رفيع المستوى، حيث رد اللاعب بقوله: "سأكون لاعبًا أساسيًا، وإذا كانت لديك الشجاعة، تعاقد مع أفضل مدافع في العالم، وسأجعله بديلًا".

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