بيكيه وبرشلونة يردان على تسريبات رواتب الفريق

قام نادي برشلونة الإسباني بالتعليق على ما أثاره الصحفي الإسباني لويس كانوت عن فاتورة الأجور المرتفعة في النادي.

وتحدث كذلك جيرارد بيكيه مدافع الفريق، عن التكهنات التي أثيرت حول اعتباره اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق.

وقال الإسباني:"شخصيات مثل هذه تفرض رسومُا من تلفزيون عام للدفاع عن أصدقائهم، 50% من راتبي تم جمعها في ديسمبر، احترم نفسك قليلًا".

كيف علق برشلونة؟

النادي الكتالوني قال في بيان رسمي:"فيما يتعلق بما قاله السيد كانوت في برنامج "أونزي" على قناة "TV3" نريد توضيح بعض الأمور".

وأوضح برشلونة:"لم يقدم النادي بأي حال من الأحوال معلومات عن بعض رواتب لاعبي الفريق الأول، وعلى أي حال فإن المبالغ المشار إليها خاطئة ولا تتوافق مع الواقع".

وأوضح:"من الخطأ أن اللاعبين المذكورين قد أجلوا فقط 100% من رواتبهم، تنازل كل من بيكيه وبوسكيتس وألبا عن جزء من رواتبهم بعد التوقيع على آخر تجديد في الصيف الماضي".

وأنهى برشلونة البيان متابعًا:"نحن نعتبر ما حدث أمر غير مناسب وغير مهني، بالتصرف بسوء نية عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة، ونأسف لتقديم بيانات من هذا النوع والتي تؤثر على الحقوق الشخصية للاعبين".

من هم الأعلى أجرًا في برشلونة وفقًا لكانوت؟

أكد الصحفي الإسباني أن المدافع المخضرم جيرارد بيكيه هو صاحب الأجر الأعلى من بين لاعبي برشلونة بحصوله على 28 مليون يورو سنويًا، حيث وافق على خفضه راتبه هذا الصيف وحصل على مكافأة ولاء.

ويأتي في المركز الثاني لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس بـ23 مليون يورو، ومن بعده جوردي ألبا 20 مليون يورو في الموسم.

وبالمركز الرابع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي 20 مليون يورو، فيليب كوتينيو المعار حديثًا لأستون فيلا 16 مليون يورو، تير شتيجن 14 مليون يورو.

وأخيرًا يأتي الثنائي المهدد بالرحيل الصيف القادم عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو، حيث يتقاضى كل منهما 12 مليون يورو سنويًا.

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