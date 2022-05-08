بيكيه: مبابي أكثر تكاملًا من هالاند .. وهذه نسخة رونالدو الأفضل

يرى جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني أن الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان لاعب أكثر اكتمالًا من النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

بيكيه أشاد بالثنائي مبابي وهالاند، مؤكدًا أنهما سيكونان من المنافسين المحتملين على الكرة الذهبية في السنوات القادمة.

مبابي فاز بالفعل بالعديد من الألقاب على مستوى النادي والمنتخب وهو في الثالثة والعشرين، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقب كأس العالم مع فرنسا.

في غضون ذلك، برز هالاند كواحد من أكثر المهاجمين قدرة على هز الشباك في أوروبا منذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020.

من الأفضل مبابي أم هالاند؟

ويرتبط هالاند ومبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي النادي الملكي لتعزيز صفوفه.

وقال بيكيه في مقابلة عبر "يوتيوب" لشبكة قنوات "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "إنهما من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي".

وأضاف: "إنهما صغيران جدًا، ولديهما كل الإمكانيات اللازمة للحصول على الكرة الذهبية بالتأكيد".

وتابع: "أعتقد أن هالاند مهاجم خالص، قوي جدًا ويسجل الكثير من الأهداف، أما مبابي فلاغب أكثر اكتمالًا، يمكنه اللعب على الجناح أو مهاجم".

وأردف: "لم تتح لي الفرصة للعب ضد هالاند، لقد لعبت ضد مبابي، من الصعب الاختيار بينهما".

Ancelotti reading the Mbappe rumours like... pic.twitter.com/hkrglULyXd — GOAL (@goal) May 5, 2022

ما هو رأي بيكيه في جافي وبيدري؟

ويعتقد بيكيه أيضًا أن برشلونة يملك لاعبين من الممكن أن يصلا إلى قمة كرة القدم العالمية، هما بيدري وجافي.

وقال بيكيه عن زميليه: "أعتقد أن بيدري لديه فرصة ليكون الأفضل في العالم، وجافي أيضًا جيد جدًا بالنسبة إلى عمره".

وتابع: "لدينا مواهب رائعة هنا في برشلونة في الوقت الحالي، عليهم النمو وسيكونون أفضل لكنهم رائعين جدًا في الوقت الحالي".

ما هي النسخة الأفضل من رونالدو؟

بيكيه قرر تقييم مسيرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في مانشستر يونايتد، وغريمه في ريال مدريد، وتحدث عن فترة "صاروخ ماديرا" الأولى في "أولد ترافورد".

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وقال بيكيه: "في مانشستر كان أكثر من جناح، لذلك كان يركز أكثر على الاستعراض، المذهل أنه في ريال مدريد بدأ اللعب كمهاجم، وكان هدافًا وسجل العديد من الأهداف".

واختتم بيكيه: "لقد كان لاعبًا محوريًا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وبعض البطولات، لذلك ربما الأفضل رونالدو مدريد، لأنه فاز بالمزيد من الألقاب".

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