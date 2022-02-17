بيكيه : لو استمرينا بهذه الطريقة سنفوز بالدوري الأوروبي

يعتقد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أن فريقه بإمكانه الحصول على بطولة الدوري الأوروبي، بعد التعادل مع نابولي بهدف لكل فريق، في ذهاب مباريات ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وقال جيرارد بيكيه في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "كان بإمكاننا ان نربح المباراة بثلاثة أو أربعة أهداف، لقد وصلنا إلى المرمى بسهولة، ولكن النتيجة ليست سيئة للغاية كل الاحتمالات قائمة في مباراة العودة".

وسيحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نابولي، مساء الخميس المقبل 24 فبراير، ضمن إياب ملحق دور الـ 16 من البطولة، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتابع بيكيه حديثه قائلًا: "إنها مسألة وقت حتى يتحسن وضع الفريق أكثر ونتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، لقد لعبنا مباراة رائعة أمام فريق كبير".

وأضاف: " إن واصلنا اللعب بهذه الطريقة انا متأكد بأنه سوف نتمكن من تحقيق البطولة، انها بطولة تحمسنا وأتمنى الفوز بها في نهاية الموسم".

وعن صافرات الاستهجان ضد عثمان ديمبيلي، قال المدافع الإسباني: "لقد قلتها كثيرًا إن الجماهير لديها الحق في فعل ما يريدون، ولكن الصافرات ضد لاعبي الفريق ليست جيدة فهي تؤثر علينا".

جدير بالذكر أن برشلونة سيستعد لمواجهة فالنسيا، مساء يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.