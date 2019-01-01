بيكيه: لن ننسى ما حدث في أنفيلد وفالفيردي يؤمن بفلسفتنا

تعرف على تصريحات بيكيه حول مباراة ليفربول وفالفيردي

أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أنّ الفريق تأثر كثيرًا بالهزيمة أمام ليفربول وتوديع دوري أبطال أوروبا مشيرًا إلى أنّ المدرب إيرنستو فالفيردي يطلب باللعب على طريقة يوهان كرويف.

برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني لكن فشل في الوصول لنهائي الأبطال عقب الهزيمة من ليفربول.

وقال بيكيه في حوار مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "في أنفيلد كل شيء سار بصورة سلبية وكلنا تأثرنا عقليًا بما حدث في مباراة روما العام الماضي، لقد غاب الجميع عن التفكير في القرارات الصحيحة",

وتابع: "هذا بحانب أن ليفربول لعب بصورة جيدة وضغط علينا كثيرًا وبقوة والأجواء الجماهيرية كانت فارقة. هذه المباراة ستبقى عالقة في الأذهان إلى الأبد لكن علينا المضي قدمًا".

القائد الثالث لبرشلونة أشار إلى أن جمهور الفريق متطلب للغاية والأمر هنا لا يتعلق بالفوز ولكن بطريقة الفوز كما حدث خلال فترة بيب حوارديولا، موضحًا أنّ إيرنستو فالفيردي يطلب من اللاعبين الالتزام بطريقة البلوجرانا المعهودة في السيطرة والاستحواذ.

🔢 فيرمينيو مع ليفربول هذا الموسم :



🔴 لعب : 45 مباراة .

⚽️ أحرز : 16 هدفًا.

🅰️ صنع : 7 أهداف. pic.twitter.com/yFavoyOYDb — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وأردف: "فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت ثنائي يفهم كرة القدم بصورة جيدة وجاءوا من نفس المصدر وهي أفكار يوهان كرويف".

واختتم: "لست قلقًا من فكرة التعاقد مع دي ليخت لأنّه لاعب شاب ويمتلك إمكانيات عالية للغاية، وكذلك دي يونج هو ضمان لمستقبل الفريق نظرًا لقراءته الجيدة للعبة وفهم كرة القدم".

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني لديه فرصة للفوز بالثنائية التاسعة في مسيرته حال انتصر على فالنسيا غدًا، السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.