"بيكيه لم يخن شاكيرا .. علاقتهما مفتوحة"

نجم برشلونة يحصل على براءة من اتهامه بالخيانة بعد الكشف عن طبيعة علاقته بشاكيرا في الفترة الأخيرة.

يبدو أن مسلسل انفصال نجم دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا لن ينتهي قريبًا.

جاء هذا عقب أن خرج صحفي إسباني ليكشف عن تفاصيل جديدة في عملية الانفصال، وحول الأخبار التي اتهمت بيكيه بالخيانة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن عملية الانفصال وقعت بعد أن اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها، وهو ما نفاه جوزيه أنطونيو أفيلس لبرنامج "فيفا لا فيدا".

وقال أنطونيو: "شخص قريب للغاية من بيكيه أكد لي أنه لم يكن هناك أي نوع من أنواع الخيانة من جانب لاعب برشلونة".

وأضاف: "هناك مفاجأة كبيرة في عملية الانفصال، وفي البيان الذي نشرته شاكيرا، الاتفاق بينهما كان أن يقوم كل طرف بما يحلو له".

وأردف: "الاتفاق كذلك كان يقضي أن يستمر الثنائي في تقديم أنفسهما على أنهما في علاقة مستمرة للعلن".

جدير بالذكر أن بيكيه وشاكيرا كانا قد نشرا بيانًا السبت الماضي أكدوا من خلاله إنفصالهما، وطالبوا باحترام خصوصيتهم ووضع مشاعر أطفالهم كأولوية".