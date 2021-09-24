بيكيه: لم أرتدي قميص برشلونة من أجل المركز الثالث !

المدافع الإسباني يريد المنافسة على الألقاب

حاول جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، توضيح كلماته بخصوص إمكانيات الفريق، بعد التعادل المحبط أمام قادش بالدوري الإسباني.

برشلونة واصل نتائجه السيئة بعد الخسارة من غرناطة وبايرن ميونخ، بالتعادل السلبي، أمس الخميس على ملعب قادش.

بيكيه سبق أن قال إن برشلونة يعاني من حيث الإمكانيات، لكنه خرج الآن للحديث بشكل أوضح عن رأيه في الوضع الحالي لفريقه.

ماذا قال بيكيه؟

المدافع الإسباني قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"عندما قلت أن هذا ما لدينا، كنت أعني وجود العديد من المصابين مثل أجويرو وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي وبرايثوايت".

وأضاف:"قلت في النهاية إننا سننافس على الألقاب، لأنني لم أرتدي قميص هذا الفريق للبقاء في المركز الثاني والثالث، أنا هنا للقتال من أجل البطولات".

وتابع:"أتيحت لنا الفرصة للفوز ضد قادش ولعبنا بالتزام كبير ولكن لم ننجح، أتمنى أن نقوم بإسعاد الجماهير يوم الأحد القادم".

هل يؤمن بخروج برشلونة من الأزمة؟

بيكيه واصل حديثه:"النادي كان على القمة لسنوات عديدة، ونحن الآن نمر بلحظة لم نعتد عليها، وأنا مقتنع بأننا سنخرج من هذه الأزمة وسنفوز ونعود للمنافسة مرة أخرى".

واستكمل:"أنت لا تعرف مدى رغبتنا في إسعاد الجماهير، اللاعبون هنا لإصلاح الموقف، نبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات ولا نبحث عن الاحتكاك بأحد".

وأما عن جدول المباريات:"ما لا أفهمه هو كيف وضعونا في جدول مثل هذا، لماذا نلعب يوم الاثنين ثم الخميس مرة أخرى، في الوقت الذي كان يمكنهم فيه وضع المباراة في عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع:"الآن لعبنا يوم الخميس وسنخوض مباراة أخرى يوم الأحد، قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء".

كيف يبدو وضع رونالد كومان؟

الأوضاع الحالية تشير إلى اقتراب نهاية رحلة الهولندي في برشلونة، بسبب النتائج السيئة وفقدان الثقة التي كان يتمتع بها من الرئيس جوان لابورتا.

روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا كان من أقرب المرشحين، لكن تشافي هيرنانديز برز كالمرشح المفضل لترك السد القطري والعودة مرة أخرى إلى كامب نو.

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