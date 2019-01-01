بيكيه: لا نخشى انتقال نيمار إلى ريال مدريد

مدافع البلوجرانا يؤكد فشل الصفقة لأسباب مادية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ما أثير عن تخوف غرفة الملابس من انتقال نيمار نجم باريس سان جيرمان وزميلهم السابق إلى الغريم ريال مدريد.

وقال بيكيه:"لم نكن خائفين من هذا الأمر، في النهاية فشلت الصفقة لنفس السبب".

وأضاف:"لم يستطع برشلونة أو ريال مدريد شراء اللاعب بسبب مطالب باريس سان جيرمان".

وكان ليونيل ميسي قائد برشلونة قد صرح بأنه اعتقد أن ريال مدريد لن يفوت الفرصة حين فشلت مفاوضات برشلونة مع النادي الفرنسي.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017، قبل أن يقترب من العودة في الصيف الماضي.