بيكيه: سواريز وميسي أفضل ثنائي هجومي

مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يتحدث عن الشراكة الهجومية الناجحة لبرشلونة بين سواريز وميسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة سعادته بالفوز على ليفانتي بخماسية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال بيكيه في تصريحاته عقب المباراة: "المباراة كانت رائعة، لعبنا بشكل أفضل من المباريات التي لعبناها في الأيام السابقة، أصبحنا نستقبل عدد أقل من الأهداف وهذا شيء إيجابي، علينا الآن أن نفكر في الفوز على سيلتا فيجو في المباراة المقبلة وأن نحظى بعيد ميلاد مجيد".

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كما أضاف المدافع الإسباني: "ميسي وسواريز هما أفضل ثنائي هجومي في السنوات الأخيرة، سواريز افتتح التسجيل وميسي قدم كل شيء في المباراة".

وعن أدائه في المباراة وإحرازه للهدف الخامس قال بيكيه صاحب الـ 31 عامًا: "أشعر بتحسن عن بداية الموسم، ولدي الرغبة لتحقيق المزيد من الإنجازات مع هذا الجيل من اللاعبين".

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان قد أحرز هاتريك في المباراة.