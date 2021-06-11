بيكيه: سأعتزل كرة القدم في هذه الحالة، وأتمنى ضم هالاند لبرشلونة

تصريحات هامة من أحد قادة برشلونة..

أكد نجم برشلونة جيرارد بيكيه أنه لا ينوي ارتداء أي قميص آخر في مسيرته الكروية سوى البرسا، مشيرًا إلى أنه سيعتزل إن تم الاستغناء عن خدماته من قبل النادي الكتالوني.

ولا يزال عقد بيكيه مع برشلونة ممتدًا حتى 2024، ويعد أحد أهم قادة غرفة خلع الملابس ولم يسبق للإعلام وأن ذكر احتمالية مغادرته كامب نو على الأقل في الفترة الأخيرة.

الدولي الإسباني السابق في حوار له أكد على أن برشلونة هو "نادي حياته" وأنه بالفعل يفكر في أن يصبح رئيسًا له في المستقبل، لكنه الآن يركز على مسيرته الكروية.

بيكيه قال "اليوم الذي سأتوقف فيه عن اللعب لبرشلونة، سأترك كرة القدم ولن أذهب أبدًا إلى أي نادٍ آخر".

كما أضاف "إذا أخبرني كومان أنه لا يحبني، فقد انتهى الأمر، أنا متحمس فقط للعب في برشلونة، ليست عندي دوافع للعب لفريق آخر".

وتحدث بيكيه عن إمكانية ضم إرلينج هالاند إلى صفوف البرسا، فقال "ليس لدي فكرة (المفاوضات)، ولكن أتمنى أن يأتي إلى هنا".

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وواصل "لدينا لاعبون رائعون هنا وأتمنى أن يكون معنا، ولكن هذا قرار يتعين على الإدارة اتخاذه".

أما عن فشل صفقة انتقال جورجينيو فاينالدوم لبرشلونة، فقال "لم أكن أعرف أنه كان على وشك الانضمام إلينا".

وأتم "إذا ذهب إلى باريس سان جيرمان فهذا قراره ويجب احترامه، النادي لا يخبرك كيف تسير المفاوضات مع اللاعبين، أنت تعرف كل شيء من الإعلام فقط".

الجدير بالذكر أن برشلونة قد ضم الثنائي سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا مجانًا، وفي طريقه الآن للتعاقد مع ممفيس ديباي، فيما توجد نية لعقد صفقة أخرى لدعم قلب الدفاع، ومع ذلك يظل بيكيه في خطط كومان للعام المقبل.