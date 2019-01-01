بيكيه: لا أعرف كواليس عودة إنريكي لإسبانيا

تعرف على تصريحات بيكيه حول عودة إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا

أكد جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، أنّه لا يعرف حيثيات عودة لويس إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا إلا أنّه يشعر بالسعادة لرؤية اللوتشو مرة أخرى على رأس القيادة الفنية للاروخا.

المنتخب الإسباني أعلن عودة لويس إنريكي وإقالة روبرت مورينو ليكون اللوتشو مدربًا حتى كأس العالم 2022.

وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف التفاصيل ولكني سعيد بعودة إنريكي مرة أخرى وأتمنى له التوفيق".

وتابع: "لم أتواصل مع زملائي في منتخب إسبانيا لأنهم كانوا يواجهون رومانيا يوم الإثنين الماضي ولكن بالطبع سوف أعرف المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة".

واختتم: "النقطة الأهم هي أن تستقر الأمور وتسير بصورة صحيحة لأجل تحسين الأوضاع في المنتخب وتقديم نسخة جيدة في أمم أوروبا وكذلك المونديال".

جدير بالذكر أنّ مورينو أصدر بيانًا للحديث عن فترته في منتخب إسبانيا وأسباب الرحيل .

وكان إنريكي قد غادر معسكر اللاروخا بعد إصابة ابنته بالسرطان إلا أنّها رحلت عن عالمنا مما جعله يعود إلى التدريب مرة أخرى.

لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، كشف أنّ الاتفاق تم مع اللوتشو في 31 أكتوبر الماضي ولكن تم تأجيل تنفيذ القرار لحين انتهاء التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.