بيكيه : أحتاج لتقديم المزيد من أجل تشافي، وسنذهب إلى ميونخ للفوز !

اعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بضرورة تقديم مستوى أفضل، ليكون قدوة للاعبين الشباب تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

برشلونة تعثر أمام بنفيكا، أمس، الثلاثاء، واكتفى بالتعادل السلبي من دون أهداف على ملعب كامب نو، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني كان بحاجة إلى الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ16، ولكن الأمور تعقدت بصورة كبيرة بعد هذا التعادل.

ماذا قال بيكيه؟

المدافع المخضرم قال في تصريحات لشبكة "Movistar":"بعد أن تقاسمت غرفة الملابس مع الشخص الذي أصبح مدربي الآن، يجب أن أمنحه المزيد من الناحية الأخلاقية".

وأضاف:"على المحاربين القدامى أن يساعدوا بشكل أكبر وأن يكون مثالًا يحتذى به للشباب الذين هم مستقبل النادي".

وأما عن التعادل:"النقطة لا تعبر عن المباراة لأننا خلقنا ما يكفي من فرص للتسجيل، ولكننا سنذهب إلى ميونخ بنية الفوز رغم صعوبة ذلك".

وأوضح:"المشاعر التي تظهر لدى الجماهير تلعب دورًا مهمًا للغاية، الناس يأتون لمقابلتنا في الفندق لبث الروح بداخلنا، لم أر كامب نو بهذه الطريقة من قبل".

ما هو موقف برشلونة من التأهل إلى دور الـ16؟

برشلونة الآن في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بايرن ميونخ في الصدارة بـ15 نقطة، وبنفيكا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

الجولة الأخيرة ستحسم تأهل الفريق الكتالوني، ولكن المهمة صعبة، حيث يلعب ضد بايرن ميونخ على ملعبه في أليانز أرينا، بينما يلتقي بنفيكا بدينامو كييف متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

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