بيكيه: أولوياتي؟ كرة القدم ثم كرة القدم

بيكيه يدافع عن نفسه ويؤكد تمسكه بكرة القدم وبرشلونة

دافع قلب دفاع نادي برشلونة جيرارد بيكيه عن نفسه أمام الاتهامات التي تتحدث حول وضعه لأشياء فرعية كأولويات قبل كرة القدم..

وكان بيكيه قد انخفض مستواه في الفترة الأخيرة وقدم أداء متوسطًا خلال الموسم الحالي مما تسبب في غضب عدد كبير من مشجعي الفريق الكتالوني.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اهتمام بيكيه بأعماله كرجل أعمال حيث يمتلك شركة كوزموس التي دخلت في مشاريع مشتركة تمس الرياضة كان أخرها السوبر الإسباني لكرة القدم والذي سيقام في المملكة العربية السعودية، وكذلك رعاية كأس ديفيز للتنس.

وحول ذلك، قال جيرارد بيكيه إن أعماله الأخرى وحياته الشخصية وكل اهتماماته لا تعطله عن مباشرة دوره كلاعب كرة قدم، مؤكدًا أن الكرة هي مهنته الأساسية وصاحبة المرتبة الأولى على سلم أولوياته.

وأضاف: "لا يمكن أن يحل أي شيء محل كرة القدم، بالنسبة للاعب محترف ويلعب في برشلونة يجب أن يكون مهتمًا بكرة القدم وأن يعطيها كل شيء حتى يحافظ على مكانه ومستواه وهذا ما أقوم به في الوقت الحالي"

وتابع: "أولوياتي تبقى كرة القدم ثم كرة القدم ثم أي شيء آخر، الكثير من اللاعبينن يباشرون أعمالًا أخرى قبل انتهاء مسيرتهم، الأمر بات شائعًا في الوقت الحالي ولا يؤثر على العمل والمردود الذي أقدمه كلاعب"

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يذكر أن برشلونة قد مر بفترة صعبة في بداية الموسم الحالي كانت مشاكله الدفاعية فيها واحدة من أبرز أزماته، وكان جيرارد بيكيه أحد أبرز أسبابها كذلك..