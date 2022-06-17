بيكهام يعترف بتسبب نجوم ليفربول ومانشستر يونايتد في فشل إنجلترا

حالة من الكراهية في معسكر الأسود الثلاثة

اعترف النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق، بأن جاري نيفيل وعدد من لاعبي مانشستر يونايتد، لم يحبوا نظرائهم في ليفربول خلال تأدية الواجب الدولي.

نجم مانشستر يونايتد كان جزءًا من تشكيلة الأسود الثلاثة، التي سيطر عليها لاعبون من الشياطين الحمر بالإضافة لليفربول وتشيلسي وآرسنال.

ورغم فوز هذه المجموعة بالعديد من الألقاب على مستوى الأندية، إلا أن الأمر لم يتكرر مع منتخب إنجلترا الذي فشل في الفوز بأي بطولات خلال تلك الفترة.

وأحد أهم الظواهر لهذا الفريق الذهبي، كانت عدم تمكن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، من اللعب بشكل جيد بجواره ستيفن جيرارد قائد ليفربول.

وقال بيكهام خلال حواره مع نيفيل في برنامج "أوفرلاب" على شبكة "سكاي سبورتس":"لقد سمعت العديد من الأشخاص يخبروني أن هناك العديد من اللاعبين لم يحبوا التحدث للبعض الآخر في المنتخب".

وأضاف:"في رأيي لست مهتمًا بحديث اللاعبين معًا في غرفة الملابس أو العشاء أو أي مكان، المهم هو التواصل داخل الملعب، بالنسبة لي لم أهتم بهذه العداوات، كنت أمرر الكرة لجيرارد عندما يتواجد في مكان أفضل مني".

My 29 Questions with David is out now ❤️



From haircuts , to tattoos , to the best player he has ever played with ... apart from me 😂



Give it a watch if you like , the full interview is out next week 👍 https://t.co/ogFf5XKXE8 pic.twitter.com/kToCC5dops — Gary Neville (@GNev2) June 9, 2022

ومن جانبه قال نيفيل لبيكهام "نحن لم نحبهم، أليس كذلك؟"، ليرد زميله السابق:"أنتم لاعبو كرة قدم وأنتم محترفون، الأمر لا يتعلق بالمجموعات والصداقات، وليس له علاقة بحب لاعبي ليفربول لمانشستر يونايتد والعكس".

وتابع:"بكل تأكيد أنت لم تحبهم والبعض الآخر أيضًا، ولكن بالنسبة لي كنت محايدًا وفي المنتصف بين الجميع".

جدير بالذكر أن بيكهام البالغ من العمر 47 سنة، يعمل حاليًا كمالك نادي إنتر ميامي الذي ينافس بالدوري الأمريكي.

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