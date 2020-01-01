بيكهام يستغل أزمة برشلونة ويعرض على ميسي الانضمام له في الولايات المتحدة

تقارير صحفية تؤكد طلب ديفيد بيكهام من ليونيل ميسي الانضمام لصفوف فريق إنتر ميامي الذي يملكه في الولايات المتحدة.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود عرض من قبل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد المعتزل لليونيل ميسي لترك برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الإسباني فريد هيرميل في حديثه مع إذاعة "راديو مونتي كارلو"، حيث أوضح أن تلك الأنباء جاءت له من أحد المصادر الموثوقة.

وأوضح هيرميل أن ميسي لم يرفض العرض، وقد ينظر فيه قريبًا في ظل الأزمات المتكررة له في صفوف برشلونة بالسنوات الماضية.

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ويستمر عقد ميسي في صفوف برشلونة للموسم المقبل، مما يعني أن رحيله هذا الصيف لن يكون مجانيًا تحت أي ظرف من الظروف.

وكان برشلونة قد غادر دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية بعد الخسارة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين مساء الأمس.

ونجح إنتر ميامي مؤخرًا في إتمام أحد أهم صفقاته بضم اللاعب بلايس ماتويدي نجم يوفنتوس بشكل مجاني.

جدير بالذكر أن نفس الفريق ارتبط اسمه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الماضية، وعادت الأنباء مؤخرًا بعد مغادرة يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا.