بيكهام يحصل على الموافقة لإتمام "اتحاد قدامى مانشستر" في سالفورد

النجم الإنجليزي ينال تصريح الاتحاد الإنجليزي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حصل ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق على موافقة الاتحاد الإنجليزي للحصول على حصة من نادي سالفورد سيتي.

وسيأخذ بيكهام دور مدير النادي الذي ينافس في مسابقة الدوري الوطني بالدرجات الأدنى، بعد خضوعه لاختبارات الاتحاد الإنجليزي.

وسيقوم نادي سالفورد الذي أكد الخبر عبر تويتر، بتقديم بيكهام للجماهير في ملعبه "بينينسولا" خلال استضافته لفريق ميدستون يونايتد يوم السبت.

وبذلك ينضم بيكهام لزملائه من مجموعة 92 الشهيرة من المستثمرين في النادي، الذي يضم جاري وفيل نيفيل ورايان جيجز وبول سكولز ونيكي بات.

يذكر أن مالك الحصة الأكبر من النادي يظل رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم بنسبة 40%.