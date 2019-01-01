بيكهام يخطط لمشروع جديد يتضمن مبابي

ما هو العمل المشترك الذي يجمع بيكهام ومبابي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يخطط ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، للعمل مدير أعمال للاعبين على أن يتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

بيكهام أسس نادي إنتر ميامي والذي سيشارك في الدوري الأمريكي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ بيكهام يحاول التوقيع مع مبابي ليكون موكله خاصة وأنّ اللاعب يشغل اهتمام عدد كبير من الأندية.

وسيحاول بيكهام دراسة موقف اللاعب من الاستمرار في باريس سان جيرمان والعمل على إيجاد فرصة له في ظل رغبة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الحصول على خدماته.

ويستغل صاحب الـ 44 عامًا فرصة علاقته الجيدة باللاعب وباريس سان جيرمان لأجل إقناع مبابي بأن يكون وكيل أعماله.

جدير بالذكر أنّ بيكهام أنهى مسيرته الكروية لاعبًا لصفوف باريس سان جيرمان في 2013.