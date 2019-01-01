بيكهام: حلمي تدريب منتخب إنجلترا

ديفيد بيكهام أسطورة فريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد يكشف عن حلمه بتدريب منتخب إنجلترا في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد المعتزل عن رغبته في تدريبه منتخب إنجلترا في يوم من الأيام بالمستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى لجول.كوم وأشاد خلالها بالعمل الذي يقوم به جاريث ساوثجيت المدير الفني للفريق حاليًا.

وقال بيكهام: "لو جاء لي أحدهم وسألني عن إمكانية تولي منتخب إنجلترا، سأفكر في الأمر بشكل جدي، أنا رجل إنجليزي صميم ولدي شغف كبير بالفريق".

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وأضاف: "لكن هل سأكون مناسب وسأنجح؟ لا أحد يعرف، هي وظيفة أحلامي بكل تأكيد، لكن في الوقت الحالي جاريث ساوثجيت يقوم بالكثير من العمل الجيد هناك".

وأكمل: "أعتقد أن البعض في الاتحاد الإنجليزي يروني في منصب المدير الفني للمنتخب مستقبلًا، ربما لأنني كنت قائدًا ناجحًا في صفوف الفريق".

جدير بالذكر أن جاريث ساوثجيت كان قد حقق نتائج مذهلة رفقة الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الوصول لنصف نهائي كأس العالم في الصيف الماضي.