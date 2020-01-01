بيكفورد يسخر من مسجل هدف ليفربول في إيفرتون

جوردان بيكفورد حارس مرمى فريق إيفرتون يسخر من اللاعب الشاب جونز الذي أحرز هدف فوز ليفربول على فريقه.

سخر اللاعب الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى فريق إيفرتون من اللاعب الشاب جونز نجم ليفربول الذي سجل هدف الفوز لفريقه اليوم بكأس الاتحاد .

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب النرويجي المعتزل يان آيج فيورتوفت والذي تواجد في ممر اللاعبين عقب المباراة وشهد الواقعة بعينه حيث يعمل حاليًا كمحلل للقنوات الرياضية.

وقال آيج: "كنت أقف في الممر بين غرفتي الملابس بملعب أنفيلد بجوار صاحب هدف الفوز كيرتيس جونز ثم مر به جوردان بيكفورد وقال له يا لها من كرة عرضية رائعة، أنا أحب هذا النوع من المزاح".

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وكان كيرتيس جونز قد سجل هدف اللقاء الوحيد لفريق ليفربول من تسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمرمى بيكفورد الذي حاول بكل ما لديه وفشل في إيقافها.

وأعرب جونز عن سعادته بتسجيله لهدف الفوز لصالح فريقه ليفربول خلال لقاء الديربي والذي شدد أنه يعني الكثير بالنسبة له بالأخص أنه أمام إيفرتون.

وقال اللاعب: "لا يمكنني أن أصف مشاعري لكم، هذا الفوز ضخم بالنسبة لي، أحاول التعلم قدر الإمكان من المجموعة فأنا محاط بنجوم من الطراز العالمي".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز ليفربول بهدف وحيد ليصعد الريدز لدور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي ويغادر إيفرتون البطولة.