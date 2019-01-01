بيكفورد: دي خيا لا زال أحد أفضل حراس العالم

بيكفورد حارس إيفرتون يدافع عن حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد عن حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا عقب الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان ديفيد دي خيا قد تلقى عدد كبير من الأهداف خلال المباريات الأخيرة للشياطين الحمر كان جزء منها نتيجة أخطاء مباشرة منه.

وتسببت هذه الانتقادات في تعرض الحارس الدولي الإسباني للعديد من الانتقادات من قبل الصحف الإنجليزية التي اعتبرت هذه الفترة نقطة سوداء في موسم دي خيا.

وحول ذلك، دافع جوردان بيكفورد عن دي خيا أمام كل هذه الانتقادات، حيث أكد أن مثل هذه الأهداف من الممكن أن تدخل في شباك أي حارس مرمى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وقال بيكفورد: "دي خيا يقدم عملًا كبيرًا منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، لقد مرت عليه الكثير من الأوقات الصعبة ونجح في تخطيها جميعًا"

وأضاف: "دي خيا لا زال واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، والفترة الأخيرة لا يمكن لها أن تغير هذه الحقيقة الثابتة منذ سنوات"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تلقى 7 هزائم في مبارياته التسعة الأخيرة، مما أثار بعض الشكوك حول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.