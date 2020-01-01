بيع نصف تذاكر مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي حتى الآن

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن طرح تذاكر المباراة قبل يومين

كشفت لغة الأرقام عن وجود حالة كساد في بيع تذاكر مباراة كأس السوبر السعودي الذي سيجمع بين فريقي النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتضن ملعب جامعة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" مواجهة فريقي النصر والتعاون يوم السبت المُقبل في مباراة السوبر السعودي لموسم 2019\2020.

وكشفت مبيعات تذاكر نهائي السوبر السعودي، على كأس الهيئة العامة للرياضة، حالة عدم إقبال جماهيري، حيث تم بيع فقط 26523 تذكرة من أصل 60 ألف تذكرة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن طرح تذاكر المباراة قبل يومين، وكان من المتوقع أن يكون حجم بيع التذاكر بشكل أكبر.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة زيادة عدد التذاكر المُباعة، حيث من المتوقع أن يزحف جماهير الفريقين إلى جدة من أجل التواجد وحضور المباراة.

في إطار أخر، حظيت جماهير النصر والتعاون بالتصوير مع كأس السوبر السعودي قبل النهائي، والتقاط صور مع النسخة الجديد من الكأس، وذلك في مجمع ”العرب مول“، أمس الخميس، واليوم الجمعة سيكون الكأس في ”الرد سي مول“، من الساعة الـ 7 وحتى الـ11 مساء.

في سياق أخر، ليدخل النصر المباراة بطموحات كبيرة، حيث لم يُحقق البطولة من قبل، وخسر النهائي أمام الهلال بهدف دون رد حمل توقيع الهداف البرازيلي، كارلوس إدواردو، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب لوفتس رود عام 2015.

يُذكر أن البطولة ستُقام لأول مرة في مدينة جدة ، بعد ان استضافتها العاصمة البريطانية، لندن والرياض ومكة المكرمة.