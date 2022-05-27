"بيع إيجالو لم يكن ضروريًا للشباب" .. خلاف حاد بين الفراج وضيفه

الهلال كان قد ضم هداف الدوري السعودي

شهدت حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد" خلافًا حادًا بين الإعلامي وليد الفراج وضيفه الناقد الصحفي تركي الغامدي حول مدى ضرورية بيع الشباب لهدافه أوديون إيجالو وسط الموسم للهلال.

الهلال كان قد ضم الهداف النيجيري مقابل ما يزيد عن 30 مليون ريال سعودي، كما أشارت عديد المصادر الصحفية، وقد برر خالد البلطان رئيس الشباب آنذاك تخليه عن هداف الدوري السعودي بالأزمة المالية وضرورة دعم الميزانية للإيفاء بالالتزامات الأخرى.

أحد المشاهدين أرسل للبرنامج قائلًا "لم نعد نفرح بفوز الشباب بعد سوق الانتقالات الشتوي، الشباب قُتل في الشتوية"، ليبدأ نقاشًا ساخنًا بين الفراج والغامدي.

ماذا حدث بين الفراج والغامدي حول انتقال إيجالو للهلال؟

الغامدي علق على رسالة المشجع بالإشارة إلى أن التخلي عن إيجالو كان السبب فيما حدث للشباب من تراجع وخروج تدريجي من دائرة المرشحين على المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وأضاف "الأخطاء الإدارية التي حدثت في سوق الانتقالات الشتوي هي السبب في قتل الشباب، وتحديدًا بيع إيجالو".

تدخل الفراج هنا وقال "بيع إيجالو كان ضرورة"، ليرد الغامدي "لا ليس ضرورة، هذا مبرر قاله من باعه، قال أن السبب وجود أزمة مالية في الشباب، حتى لو كان لدى النادي أزمة مالية كان يجب البحث عن موارد أخرى وليس بيع نجم الفريق".

الفراج عاد وقال "وهل لديك شك في وجود أزمة مالية لدى الشباب وأنه اضطر لبيع إيجالو؟ أنت تتحدث والكلام سهل، رحيل إيجالو كان صعبًا على المشجعين بالتأكيد لكنه كان ضرورة ولم يكن هناك حل آخر، ومن جلبه يجلب غيره".

وقد أنهى الغامدي النقاش الساخن بقوله "نعم يجلب غيره لكن بعد "خراب مالطا"، الشبابيون كل موسم يقولون أننا سنجلب لاعبين ونؤسس فريق جديد لكن الشباب كلما يبني فريقًا جيدًا يبيع نجومه ويعود للمربع صفر".

ماذا قدم إيجالو مع الشباب والهلال هذا الموسم؟

مذهل هي الكلمة المناسبة لوصف موسم إيجالو مع الشباب والهلال في الدوري السعودي، إذ استطاع إحراز 21 هدفًا خلال 28 مباراة مع الفريقين يتصدر بها قائمة هدافي الموسم.

النجم النيجيري لعب 18 مباراة مع الليوث سجل بها 12 هدفًا وصنع واحد، وقد حافظ على مستواه الممتاز بعد ارتداء القميص الأزرق بتسجيل 9 أهداف وصناعة 3 خلال 10 مباريات.

إيجالو لعب دورًا مباشرًا وحاسمًا في عودة الهلال من الخلف لمنافسة الاتحاد على لقب الدوري، حيث يتخلف عنه حاليًا بفارق 3 نقاط في الصدارة قبل 3 جولات من النهاية.

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